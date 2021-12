Rico Verhoeven geniet van wereldtitel vriend Max Verstappen

Rico Verhoeven is apetrots op Max Verstappen. De kickbokskampioen uit Halsteren zag zondag live in Abu Dhabi hoe zijn Limburgse vriend zich in de koningsklasse van de autosport ook tot wereldkampioen liet kronen. 'Dit scenario hadden we niet kunnen schrijven.'

Kickbokser Rico Verhoeven dacht dat Max Verstappen naast de wereldtitel zou grijpen, tot vijf rondes voor het einde van de Grote Prijs van Abu Dhabi de safetycar de baan op kwam. "Toen dacht ik: wow, dit is ineens een kans. Max is tactisch zo sterk dat hij gelijk van banden wisselde. Ik was daarna eigenlijk bang dat ze hem niet achter Lewis Hamilton zouden laten", aldus Verhoeven, die bevriend is met Verstappen en daarom naar Abu Dhabi was gekomen voor de beslissende race in het Formule 1-seizoen.

'Max deed wat hij moest doen'

De 32-jarige Brabander, al jarenlang de wereldkampioen van Glory bij de zwaargewichten, zag hoe alles toch nog goed kwam voor Verstappen. "Max had een heel groot voordeel met zijn banden. Toen ze hem toch achter Lewis lieten, wist ik dat hij in de laatste ronde zijn auto tot het aller, aller, aller uiterste zou persen. Dat deed hij ook en binnen no-time was hij er voorbij. Lewis kwam nog even terug, het bleef heel spannend, maar Max deed wat hij moest doen."

'Ontzettend trots'

Zo werd de titelstrijd beslist in de laatste ronde van het seizoen. "Het is pas klaar als de laatste bel geklonken heeft, in mijn geval", aldus Verhoeven. "En in zijn geval als de laatste ronde is geweest. Dit scenario hadden we niet kunnen schrijven. Het was spannend tot het laatste moment. Letterlijk in de laatste ronde pakt Max 'm. Dit is een historisch moment, ik ben ontzettend trots op hem."

"Ik ben zelf ook superdruk met trainingen en het is altijd lastig om de agenda's te combineren, maar als je maatje kampioen kan worden, dan wil ik daarbij zijn om hem te steunen. En hij heeft het gewoon gedaan."

