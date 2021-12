Kotsemmer met je naam erop? Altijd handig en opbrengst is voor horecamensen

Foto: Jessica de Jong vergroot

Een kotsemmer met je naam erop: wie de opmerkelijke en misschien soms best handige gadget van Jessica de Jong uit Sint-Oedenrode koopt, steunt daarmee de horeca. Nu veel medewerkers uit die sector door de coronamaatregelen niet kunnen werken, kunnen zij wel een steuntje in de rug gebruiken, vindt Jessica. En zij kan het weten, ze was er tot voor kort een van.

“Ik wilde iets verkopen dat gerelateerd was aan de horeca. De emmer begon als grap, maar is nu werkelijkheid geworden. Sinds ik een foto van een jongen met de emmer online heb gezet, krijg ik er steeds meer vragen over.“ Vorig jaar zette Jessica zich ook al in voor anderen, maar op iets minder ludieke wijze. “Toen heb ik puzzels ingezameld om aan ouderen te geven die geen bezoek meer kregen door corona. Dat begon heel klein en liep compleet uit de hand." En nu zijn er dus de kotsemmers. En drankflessen die lichtgeven. Jessica hoopt dat ook hiervan de opbrengst niet misselijk is. "Ik hoop dat nu hetzelfde gebeurt. Ik heb al aardig wat flessen verkocht en nu ook de eerste emmer.”

"Ik vind dat de mensen die geld van mij krijgen wel een dienst terug moeten leveren."

Op dit moment kunnen alleen horecamedewerkers uit Sint-Oedenrode bij Jessica aankloppen voor een bijdrage. Maar uiteindelijk hoopt ze dat ze voldoende emmers verkoopt om mensen uit heel Brabant te helpen. “Het wordt geen donatie”, vertelt ze. “Ik vind dat de mensen die geld van mij krijgen wel een dienst terug moeten leveren. De voedselbank helpen of eenzame ouderen een hart onder de riem steken. Iets goeds voor de maatschappij.” Ze vervolgt: “Ik kan natuurlijk geen volledig loon betalen. Wel hoop ik dat ik mensen die nu ineens zonder baan zitten kan helpen met een klein bedrag.” Jessica werkte zelf ook in de horeca, totdat ze werd ontslagen omdat ook het restaurant waar ze werkte moest sluiten om vijf uur. Ze heeft zelf gelukkig weer een baan kunnen vinden, maar om haar heen ziet ze dat veel oud-collega’s nu thuis zitten. LEES OOK: Jessica zamelt puzzels in voor ouderen die geen bezoek meer krijgen door sluiting verzorgingshuizen

