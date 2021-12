Overval op Lidl-supermarkt: dader met rode sneakers gezocht

Een nog onbekende dader overviel vrijdag 15 oktober aan de Kesterenlaan in Breda een filiaal van een Lidl-supermarkt. De dader had een mes bij zich en maakte daarmee stekende bewegingen naar de kassière. Het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant laat maandagavond bewakingsbeelden zien. Wie herkent de dader met rode sneakers?

Het was iets na halfnegen toen de overvaller de supermarkt in het Bredase stadsdeel Haagse Beemden naar binnenkwam. Kort daarna bedreigde hij een kassière. De dader maakte met een mes stekende bewegingen naar de medewerkster die daarop de kassa openmaakte.

Nadat de overvaller een greep uit de kassa had gedaan, ging hij ervandoor. Volgens de politie rende hij via de Clemensberg in de richting van de Muizenberglaan.

De dader is volgens de politie een blanke man van tussen de twintig en dertig jaar. Hij is 1.85 meter lang en droeg bij de overval een mondkapje en een donkerkleurig jack met een capuchon. Op de rug van het jack staat een staat witte print. Hij droeg rode sneakers.