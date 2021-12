Dief bestelde kaasbroodje en stal voor honderden euro's postzegels

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dief bestelde kaasbroodje en stal ondertussen enkele rollen postzegels

Een kaasbroodje en enkele speltbroden. Dat was de bestelling die een klant half september deed bij een bakkerij in de Nieuwstraat in Gilze. Terwijl de medewerkster van de bakkerij even naar achteren ging, sloeg de dief zijn slag.

De dief kwam rond kwart over drie in de bakkerij. Toen de medewerkster uit het zicht was stal hij uit een lade onder de toonbank meerdere rollen met postzegels ter waarde van honderden euro's. Kort nadat de dader de winkel had verlaten werd ontdekt dat er ook postzegels waren verdwenen. De politie vermoedt wie de dader is en heeft een foto van hem op 16 november onherkenbaar op de website en sociale media gezet. Meldt hij zich niet dan komt hij herkenbaar in beeld, onder meer in Bureau Brabant.

Foto: Bureau Brabant vergroot

