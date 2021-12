Max Verstappen op arm, kuit of bil: op de day after kan het gratis

Twee mannen staan geduldig te wachten voor tattooshop Dragon in het centrum van Eindhoven. Hun missie: een tatoeage laten zetten van kersvers wereldkampioen Max Verstappen. Helemaal gratis, want het gaat om een door een grote loterij gesponsorde actie.

Een man die in de rij staat heeft al de nodige tatoeages op zijn lijf. "Eigenlijk ben ik vooral PSV-fan, maar een kameraad heeft mij enthousiast gekregen voor Fomule 1 races en Max", zegt hij. Demonstratief laat hij een kleine PSV tatoeage op zijn onderlip zien.

Een overdreven grote Verstappen-fan is hij dus niet, maar hij wil de kampioen Formule 1 gratis toch wel laten vereeuwigen op zijn voet. De overwinning van Max Verstappen brengt verbroedering met zich mee, zegt hij. "Normaal gesproken kost dat rond de honderd euro. Dat het gratis is, dat gaf mij wel een zetje."

Eigenaar Jim Orie van de tattooshop zat flink te zweten op het moment dat Max kampioen werd, maar niet omdat hij het zo spannend vond. "Ik zat in de sauna toen hij de overwinning behaalde. Aan het gejuich in het restaurant was te horen dat de stunt met gratis Max Verstappen tatoeages doorging. Het was wat schuiven met afspraken die er al stonden, maar dat is gelukt."

Jim vindt het vooral een leuke publiciteitsstunt. De Max Verstappen-fans kunnen kiezen uit negen kleine ontwerpen.

Hartkloppingen

Randy liet maandag ook een Max-tattoo zetten. En hij is trots op het resultaat. "Dit is gewoon een mooi aandenken. Later kan ik misschien aan mijn kleinkinderen uitleggen dat het voor Formule 1-legende Max is."

Een paar meiden die ook een tatoeage willen laten zetten, komen duidelijk niet voor de actie: "Oh nee, een Max Verstappen tatoeage die hoef ik echt niet!"