Miriams missie is geslaagd: honderd hamsters verzameld voor lotgenootjes

Het is Miriam van Oorschot uit Hoeven gelukt: de afgelopen maanden verzamelde ze maar liefst honderd kersthamsters, die van de welkbekende supermarktketen. Niet voor haarzelf, maar voor lotgenootjes die strijden tegen een eetstoornis en de feestdagen alleen in een kliniek doorbrengen. “Die verdienen een warme knuffel.”

Zelf strijdt Miriam, inmiddels 21 jaar, al sinds haar dertiende tegen een eetstoornis. Om haar gedachten te verzetten, begon ze in 2018 met het maken van de zogenaamde recovery boxen. In die dozen, allemaal met een eigen thema, stopt ze spulletjes om lotgenoten een steuntje in de rug te geven. Ze vertelde toen: “Bij kinderen met kanker zorgt KiKa bijvoorbeeld voor leuke uitjes. Wij hebben dat soort lichtpuntjes ook nodig. Door zo’n box beseft iemand weer even dat hij of zij niet alleen is. Dat ze het waard zijn om te leven.”

Voor het tweede jaar op rij, komt er nu ook een speciale verwentas. Die kan niet besteld worden, maar gaat naar een speciaal door Miriam geselecteerd groepje lotgenoten dat tijdens de feestdagen in een kliniek of ziekenhuis is opgenomen. “Door het gebrek aan tijd moest ik vorig jaar op stel en sprong zoeken naar wat kerstspulletjes voor in de tas. Nu was ik begin november al volop bezig met de voorbereidingen.”

Al bleef er één lastige opgave: het sparen van de honderd hamsters. “Géén levende, hoor. Zonder gekheid: hoe fijn is het om zo’n knuffel bij je te hebben als je je alleen voelt. Of als het gewoon even niet zo lekker gaat.”