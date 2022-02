Levensgrote Herman Brood-muurschildering blijft achter bij verhuizing

Een levensgrote muurschildering door Herman Brood is uitgegroeid tot het kunstige icoon van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Maar als de opleiding zelf dit jaar verhuist, blijft het kleurrijke werk achter in het oude schoolpand. Meeverhuizen is te duur.

Draagmuur Twee Belgische experts in het verplaatsen van muurschilderingen wierpen een blik op de verhuismogelijkheden en deden enkele testjes. Zij gaven aan dat aanvullend onderzoek nodig was om te zien wat de beste manier is om de beeltenis te verhuizen. Alleen al die tests zouden 4500 euro kosten. Daar zag de FHJ geen brood in.

De opleiding verhuist deze zomer van de Professor Gimbrèrelaan naar de Spoorzone achter het Tilburgse treinstation. Bij een kunstwerk op doek zou je zeggen: inpakken die hap en opnieuw ophangen. Maar het meenemen van de muurschildering is volgens Nancy de Goey een ware mission impossible. Zij is namens de FHJ betrokken bij de verhuizing.

Zo'n acht bij drie meter is de schildering van Herman Brood die sinds 1996 de muur in de aula van de Fontys-opleiding siert. Hij wordt gezien als de blikvanger van het gebouw, staat op pr-materiaal en koffiemokken. Toch zal de school voor journalistiek (FHJ) er binnenkort afscheid van nemen.

Herman Brood was een culturele duizendpoot die onder meer zong, schilderde en dichtte. Zijn werken bestaan vaak uit felle, zogeheten primaire kleuren, waarvan er veel in het Herman Brood-museum in Zwolle hangen. De kunstenaar werd in 1996 uitgenodigd om een muur van het toen nieuwe opleidingsgebouw in Tilburg op te fleuren.

Enkele opties die volgens De Goey uit dat verkennend onderzoek naar boven kwamen, waren:

De hele (draag)muur eruit zagen, verplaatsen en opnieuw inmetselen.

De schildering losweken en elders weer terug plakken op een gladde muur. Hierdoor verlies je de onderliggende structuur van de muur, wat de schildering zou vertekenen.

De structuur van de muur 3D-printen op de nieuwe plek en de schildering losweken en tegen de nieuwe 3D-muur plakken.

Dure grappen

"Je kunt je voorstellen dat dit enorm dure grappen zijn. De Belgen maakten een hele ruwe schatting in de orde van grootte van enkele tot tientallen tonnen", geeft De Goey aan.

En dus laat de FHJ het gigantische kunstwerk staan waar het nu is: in de aula. Heel jammer, vindt De Goey, want het is het icoon van het huidige gebouw én de opleiding. Om de creatieve en vrijgevochten geest van Brood tóch een beetje te laten voortleven in het nieuwe gebouw, wordt een foto van het werk op ware grootte geprint en opgehangen in het nieuwe gebouw in de Spoorzone. Wat er met het 'oude' FHJ-gebouw gebeurt, is volgens een Fontys-woordvoerder nog niet duidelijk. De gemeente adviseert wat met het gebouw mag gebeuren.

Xandra Brood: 'Zonde'

De weduwe van Herman Brood, Xandra, laat in een reactie weten het 'heel erg zonde' te vinden als het werk verloren zou gaan. Zoals bij een eventuele sloop van het gebouw. "Ik wist niet dat hij in dat gebouw zo'n grote schildering maakte. Al is dat niet heel verrassend: hij maakte heel snel superveel werken, die hij vaak ook weggaf."

Mocht het gebouw en ook de muur afgebroken worden, heeft zij nog wel een suggestie: "Verkoop het desnoods in delen, zodat veel mensen een Brood-deel in huis hebben. Dat zou natuurlijk erg leuk zijn."

