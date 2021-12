Ruim 1100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bestelbus in Cuijk

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

De politie heeft maandagavond 1100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bestelbus in Cuijk. Dat meldt de politie. Tientallen dozen werden rond acht uur in beslag genomen. Het gaat onder andere om zogenaamde shells en step cakes.

Agenten kwamen de dozen op het spoor tijdens een grote verkeerscontrole, tijdens een zogenaamde integrale ondermijningsactie. Twee mannen (20 en 21) die in de bus zaten zijn opgepakt. Ook vier jongens in een auto met Frans kenteken werden aan de kant gezet. Zij hadden wiet bij zich, bleek na controle met een politiehond. Verder werd tijdens de controle nog een gestolen aanhanger aangetroffen. De overige resultaten van de actiedag worden later bekendgemaakt. De actie is een samenwerking van de gemeente Cuijk, politie en douane.

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

