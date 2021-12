Arrestatieteam valt huis binnen in Best, man opgepakt

Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een arrestatieteam is maandagavond een huis binnengevallen aan de Speldenmaker in Best. Een man is daarbij aangehouden. De verdachte zou verward gedrag hebben vertoond.

Een specialistisch team van de Koninklijke Marechaussee, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, ging het huis rond kwart voor acht binnen. Volgens buurtbewoners zou de verdachte vuurwapengevaarlijk zijn. Tijdens de aanhouding heeft het arrestatieteam een flitsgranaat in het huis af laten gaan, meldt onze correspondent. Een flitsgranaat kan iemand tijdelijk desoriënteren door een felle flits en een knal. De verdachte is met een ambulance afgevoerd.

