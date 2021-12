Zahra kan weer paardrijden na diefstal zadels bij dagbesteding: 'Gelukkig!'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zahra kan weer paardrijden na diefstal zadels bij dagbesteding

Dagbestedingscentrum Paard en Meer in Breda zat met de handen in het haar toen in september bijna alle zadels, tuigen en hoofdstellen werden gestolen. Na een inzamelingsactie kunnen Zahra en alle andere kinderen de paarden weer verzorgen en berijden. "Ja, gelukkig wel!", verzucht het meisje.

Het dagbestedingscentrum is na de actie weer helemaal opgekrabbeld. De organisatie begeleidt kinderen met gedragsproblemen met behulp van paarden en andere dieren. De totale schade door de inbraak werd geschat op zo'n 15.000 euro. Een crowfunding leverde 8000 euro op.

"Alles bij elkaar hebben we het bijna allemaal kunnen rechttrekken"

De organisatie werd vooral verrast door de vele donaties aan nieuwe en gebruikte paardenspullen. "Mensen kwamen hier aan de poort met spullen. Of ze stuurden berichtjes dat ze paardenspullen hadden die nog in ontzettend goede staat waren. Alles bij elkaar hebben we het bijna allemaal kunnen rechttrekken", zegt Deborah van Egmond van Paard en Meer.

Deborah van Egmond voor de container met paardenspullen erin. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Om herhaling te voorkomen zijn er wel maatregelen genomen. Zo liggen de zadels, tuigen en hoofdstellen niet langer in de stallen. Voortaan zijn die veilig opgeslagen in de knalblauwe zeecontainer, voorzien van meerdere sloten. Ook is er videobewaking aangelegd.

"Waarom zou je dat stelen? Het slaat helemaal nergens op."

Zahra is een van de kinderen die op de dagbesteding komt. Vol overtuiging staat ze voor de stal een merrie te borstelen, voordat ze met haar een rondje gaat rijden bij de Galderse Meren. Ze is blij dat alle paardenspullen weer compleet zijn: "Waarom zou je dat stelen? Het slaat helemaal nergens op." Met een brede glimlach klimt ze op de rug van het paard en vertrekt door de poort voor haar rondje. Natuurlijk balen ze bij Paard en Meer van de brutale inbraak. Maar Deborah ziet ook een mooie kant. "De diefstal was natuurlijk verdrietig, maar het is ook mooi om te zien dat zo veel mensen ons een warm hart toedragen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.