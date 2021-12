Marion in tranen nadat de bestelbus van haar kringloopwinkel afbrandt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kringloopwinkel Spullukus in zak en as na brand in bestelbus

Oprichtster Marion van Berlo van kringloopwinkel Spullukus in Boxtel weet even niet hoe het verder moet, nu de enige bestelbus van de winkel vannacht in vlammen opging. De bestelbus stond op een parkeerterrein bij haar huis. Omwonenden hoorden rond vier uur een harde knal, waarna het busje en drie personenauto's in vlammen opgingen. Mogelijk is vuurwerk de oorzaak. De dochter van Marion is ook slachtoffer: haar auto brandde af.

Marion is er kapot van en laat haar tranen de vrije loop: "Het is maar een busje maar toch." Zij weet niet hoe het verder moet met de kleine zelfstandige kringloopwinkel die zij zes jaar geleden uit idealisme is begonnen: "Op mijn vijftigste maakte ik nog een carrièreswitch. Ik werkte in de jeugdhulpverlening en begon de kringloopwinkel om mensen met een krappe beurs te helpen. De groep mensen die te maken heeft met verborgen armoede."

"De reacties stromen al binnen."

Deze dinsdag zou het busje gebruikt worden om spullen op te halen bij ruimingen. Zo waren er wat extra inkomsten, die hard nodig zijn, omdat de huur van het winkelpand aan de Molenstraat hoog is. Marion heeft geen idee hoe het verder moet zonder busje. "De reacties stromen al binnen. Er wordt gesproken over crowdfunding, maar het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen". Dinsdagmorgen waren mensen van de gemeentereiniging in Boxtel er snel bij om de schade op te ruimen. Enkel een zwartgeblakerde plek herinnert nog aan de brand op het parkeerterrein.

"Maar misschien is het wel het werk van een pyromaan."

Buurtbewoners die wakker werden van de knal laten een filmpje zien waarop te zien is hoe hevig de brand was. De dochter van Marjon zag jongens wegrennen en denkt dat vuurwerk de oorzaak is. "Maar misschien is het wel het werk van een pyromaan, want die is hier ooit eerder actief geweest", zegt Marion.

