Website Geertruidenberg deels offline uit angst voor hackers

Het is voorlopig niet mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente Geertruidenberg. Het systeem dat hiervoor nodig is, is uit voorzorg offline gehaald. Er blijkt een kwetsbaarheid in te zitten waardoor de gemeente vatbaar is voor hackers.

"Dankzij dit lek kunnen hackers proberen op computerservers binnen te dringen en schadelijke software installeren", zo laat de gemeente weten. Het is niet bekend hoe lang dit nog gaat duren. Hackers zouden mogelijk informatie uit databases kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld identiteitsfraude of phishingmails. Ook zouden ze databases kunnen blokkeren en daarna losgeld kunnen eisen van de gemeente om die weer vrij te geven. Gijzelsoftware

De kwetsbaarheid waar het om gaat is het zogenaamde 'Log4j' lek. Log4j is software die wordt gebruikt voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld wie er op een website inlogt en wanneer. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde eerder dat de computersystemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het lek maakt het voor hackers kinderlijk eenvoudig om de systemen binnen te dringen. Ze zouden vervolgens gijzelsoftware kunnen installeren en gegevens kunnen stelen. Hierna eisen ze losgeld om de gegevens weer vrij te geven. Zoeken naar oplossing

Apache, de maker van de logboeksoftware, heeft inmiddels een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het NCSC adviseerde afgelopen weekend die update zo snel mogelijk te installeren. De gemeente Geertruidenberg laat weten dat er waarschijnlijk geen hackers toegang tot hun systeem hebben gehad. "Er is vooralsnog geen aanwijzing dat onbevoegden toegang hadden tot onze servers. We zijn aan het zoeken naar een oplossing." De gemeente blijft wel telefonisch bereikbaar.

