Adembenemende kerstlichtshow in voortuin van Denie: '120 uur aan gewerkt'

Met exact 8000 lampjes is het kersthuis van Denie van Kleef in Waalre een spectaculaire attractie. De doorgewinterde ASML-techneut (41) bouwde een enorme muzikale lichtshow in zijn voortuin. "Elk vrij uurtje heb ik hieraan gewerkt." Bekijk de ronduit spectaculaire lichtshow in de video hierboven.

De techniek achter het kersthuis is bijna even adembenemend als de show zelf. Er waren zes voedingen nodig en zo'n 400 meter kabel. "Die enorme ster daar boven op de kerstboom moesten we met zes man tillen."

"Ik vind het gezellig als mensen naar de show kijken."

Opvallend genoeg is Denie geen enorme kerstfreak. De techniek en het mixen van de muziek voor de show, dat is waar het bloed van de technicus sneller van gaat stromen. "Hier kan ik helemaal los met muziek en elektronica. Ook vind ik het gezellig als mensen naar de show kijken." Het spektakel van vijftien minuten bestaat dan ook niet alleen uit zoetsappige kerstliedjes. Snollebollekes, Star Wars, Pirates of the Caribbean en zelfs hardcore-nummers komen in een vlotte mix voorbij. De tientallen lichteffecten knipperen op de maat mee, terwijl de muziek uit de speakers schalt. Naast zijn fulltime baan bij chipmachinefabrikant ASML stond Denie elk vrij uurtje in de schuur te klussen. "Het was drie maanden werk. Zeker 120 weekend- en avonduren", rekent hij snel uit. De inspanningen worden beloond. Regelmatig stoppen automobilisten voor het huis om vervolgens hun ogen uit te staren.

"De buren vragen juist of de muziek harder mag."

Het is het tweede jaar dat de creatieveling zijn voortuin ombouwt. Ook met Halloween bouwde hij een kleinere lichtshow. Toch hoor je de buren niet klagen over harde muziek en flitsende lichten in de avonduren. "De buren vragen juist of de muziek harder mag", lacht Denie. Zijn buurvrouw vult aan: "Ik sta elke avond buiten te genieten. Het is prachtig!" Ondanks de hoge energieprijzen hoeft de vakidioot geen nieuwe hypotheek af te sluiten voor de stroomkosten. Hij heeft de show zo zuinig mogelijk gemaakt. "Met de stroom van 4 tot 5 kleine wasjes kan ik een maand draaien."

"Het wordt volgend jaar nog mooier."

En ja: volgend jaar komt er een derde show. Die moet uiteraard weer nèt een stapje groter worden. "Nu zie ik toch nog wat kleine onverlichte plekken", zegt de altijd kritische Denie. "Het wordt volgend jaar nog mooier. Dan hoop ik wel iets minder lang bezig te zijn", lacht hij. "Het is goed dat ik nu een paar weken vakantie heb voor m'n gezin." De lichtshow is elke avond om zeven uur gratis te bekijken aan de Burgemeester Uijenstraat in Waalre. Tot en met 7 januari is het lichtspektakel te bewonderen. Een rondleiding achter de schermen van het kersthuis:

