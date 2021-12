Breda telt de meeste influencers van Brabant, de succesvolste komt uit Uden

In Breda wonen de meeste influencers van Brabant. Dat zijn er om precies te zijn veertien. In Eindhoven wonen er ook veertien, maar daar leven meer mensen zodat Breda koploper is met 7,6 influencers per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Waar daar vijf jaar geleden nog negen influencers ingeschreven stondenin heel Nederland, zijn dat er nu bijna 1000.

Waarschijnlijk zijn er veel meer influencers, maar lang niet iedereen schrijft zich als influencer, blogger of vlogger in bij de Kamer van Koophandel. Influencers verdienen hun geld met het maken van video's, vlogs en blogs die ze delen op sociale media. Hoe meer volgers een influencer heeft, hoe groter het bereik is. Het promoten van producten en campagnes levert hen dan geld op.

"Het is hard werken en maar een klein select clubje ontstijgt de massa en verdient grof geld. Het is belangrijk dat je regelmatig filmpjes of andere content blijft leveren. De meesten rollen hier vanzelf in omdat ze voor de lol al filmpjes deelden. Ze zijn vaak creatief en onderscheiden zich daardoor van anderen. Punt is dat je er lol in moet blijven houden en creatief moet blijven, ook al heb je al honderden filmpjes gemaakt."

Felix begon ruim drie jaar geleden met het managen van influencers. Zijn werk bestaat uit het beoordelen van alle commerciële aanvragen en daarbij de juiste influencer zoeken. "Toen ik hier begon hadden we vijf influencers in ons bestand, dat zijn er inmiddels 24", vertelt Felix. "Ons bedrijf is tien jaar geleden gestart als eenmansbedrijf. Nu werken er zo'n veertig tot vijftig mensen. Dat geeft wel aan welke vlucht social media hebben genomen."

In het bestand van Felix zitten onder meer Kriekels. Dat zijn drie bevriende YouTubers uit Tilburg die vooral populair zijn onder pubers. "We kunnen er niet van leven", vertelt Kriekel Floris Smulders (19). "Alles wat we verdienen steken we in het het maken van onze video's. We proberen iedere anderhalve week een nieuwe video te leveren. Per video zijn we zeker een paar dagen kwijt met bedenken, opnemen en monteren."

Zelf voelen de jongens van Kriekel zich niet echt een influencer. "Het is onze hobby. Wij doen het voor de lol, net als de meeste anderen. Als we er ooit van kunnen leven zou dat mooi zijn. Tot die tijd blijven we werken als bezorgers van de supermarkt", grinnikt Floris. "We gaan niks commercieels doen waar we niet achter staan, we moeten vooral lol hebben."

De Tilburgse jongens van Kriekel in actie: