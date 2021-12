Joris' leven staat stil door Long COVID: 'Iedereen knapte op, maar ik niet'

Joris Caulil, Long COVID-patiënt. Eva van Wijngaarden, Raadslid D'66 Tilburg Volgende Vorige vergroot 1/2 Joris Caulil, Long COVID-patiënt.

Joris van Caulil uit Berkel-Enschot is 42 en in de bloei van zijn leven. Tenminste dat is de bedoeling. Long COVID zorgt ervoor dat zijn leven stilstaat. Tintelende vingers, pijn aan schouderbladen en bovenbenen en moeite met prikkels van buitenaf. Zomaar wat klachten die je kunt krijgen als je corona hebt gehad en steeds maar niet beter wordt.

Joris was tot voor kort commercieel directeur van een jong bedrijf. Hij had een contract voor een jaar en uit niets zou blijken dat dat contract niet verlengd zou worden. Totdat Joris in april dit jaar corona kreeg. Ook zijn vrouw en drie kinderen waren besmet. “Na mijn besmetting knapte iedereen heel goed op, maar ik niet. Ik bleef geen energie houden, zoals je je na een flinke griep kunt voelen. De trap op lopen en ik was helemaal uitgeput. Ik kreeg ook allemaal rare klachten. Ik heb last van overprikkeling en kan bijvoorbeeld weinig hebben van de kinderen, terwijl ze gewoon lief leuk en enthousiast zijn. Dat maakt het heel moeilijk om samen te leven.”

"Niets is zo erg als hondsberoerd zijn met niemand in je omgeving die dat begrijpt."

Inmiddels zijn er heel wat coronapatiënten die allerlei klachten overhouden aan corona. De gemeenteraad van Tilburg nam maandag unaniem een motie aan om deze patiënten niet in de kou te laten staat. Indiener Eva van Wijngaarden van D66: ”Een paar jaar geleden heb ik veel Q-koortspatiënten gesproken. We weten allemaal hoe lang die mensen hebben moeten wachten op erkenning en passende steun. Bij corona moet dat niet zo lang gaan duren. Coronapatiënten moeten de symptomen van Long COVID kennen en weten waar ze terecht kunnen voor steun. Niets is zo erg als hondsberoerd zijn met niemand in je omgeving die dat begrijpt."

"Als 1 of 2 procent net zo eindigt als ik, dan is dat veel.”

Joris Caulil weet dat hij zeker niet de enige is met Long COVID. Als hij het op kan brengen helpt hij mee als ervaringsdeskundige bij de patiëntenorganisatie van Long COVID-patiënten. “Ik probeer wel wat invulling in mijn leven te zoeken. Ik hou mijn hart vast als er weer 20.000 besmettingen bij komen. Als 1 of 2 procent net zo eindigt als ik, dan is dat veel.” De vooruitzichten voor Joris zijn onzeker. Niemand weet eigenlijk hoelang Long COVID eigenlijk duurt. Joris: ”Er zijn mensen die tijdens de eerste golf ziek zijn geworden. Die zijn een jaar verder. Met sommigen gaat het een stuk beter, maar er zijn ook mensen die na een jaar net zover zijn als ik. Ik merk dat ik een beetje gelaten word. Het kost me heel veel energie als ik me druk maak en die heb ik niet. Je moet maar het beste van maken met wat nog wel kan. Ik hou me maar vast aan de mensen die al opgeknapt zijn.” De gemeenteraad wil dat de gemeente bijeenkomsten gaat organiseren voor Long COVID-patiënten, zodat duidelijk wordt waar ze behoefte aan hebben. Ook wordt er nadrukkelijk gekeken naar kinderen met Long COVID.

