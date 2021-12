Kerstboom gestolen uit flat: 'Spoor van ballen en slingers bleef achter'

De gestolen kerstboom vergroot

Een brutale dief nam dit weekend een compleet versierde kerstboom mee uit een seniorenflat in Bergeijk. Het was een enorme klap voor de bewoners op leeftijd. "Een spoor van ballen en slingers bleef achter", vertelt Greet Burgmans.

De boom werd in de nacht van zaterdag op zondag weggehaald uit de hal van de flat aan de Raadhuishof. "Mijn 75-jarige schoonmoeder belde compleet in paniek op. De hal was bezaaid met kapotte kerstballen."

"Ik voelde me net Sherlock Holmes."

Greet twijfelde geen moment en ging zo snel mogelijk naar de flat toe. "Ik voelde me net Sherlock Holmes", grinnikt ze. Vastberaden om de dief te grijpen, volgde ze het spoor van ballen en slingers. Dit leidde via een paadje achter de kerk naar de Dokter Raupstraat. Daar liep het spoor dood. "Het was ook echt een mooie boom", zegt Greet. Toch vindt ze de diefstal nog altijd bizar. "Ze moeten gewoon van andermans spullen afblijven", zegt ze nog altijd hoorbaar aangeslagen. De carrière van de dief piekte niet lang, want de wijkagent meldde maandag dat de dader in de kraag was gevat. "De nieuwe eigenaar heeft er niet lang van kunnen genieten", schrijft de wijkagent. Agenten brachten de kerstboom weer terug naar de seniorenflat. Helaas wel met zeven takken minder. En dus staat die boom nu in de berging van de flat.

"Ik ben overladen met gratis kerstspullen."

Ondertussen was Greet al bezig met een nieuwe boom. "Ik heb korting gehad bij de kringloopwinkel. Ik ben overladen met gratis kerstspullen." En dus pronkt nu weer een nieuwe boom in de hal van de seniorenflat. "En die is nog veel mooier", zegt Greet glunderend. "De missie is geslaagd, de bewoners zijn weer gelukkig met kerst."

