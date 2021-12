Wat doen we straks met de kinderen? 'Ze kunnen alleen naar opa en oma'

Lege klaslokalen (foto: archief). vergroot

Begrip maar ook diepe zuchten bij ouders van basisschoolleerlingen, nu uitgelekt is dat deze scholen een week eerder sluiten voor een verlengde kerstvakantie. "Poeh drie weken vakantie, dat is wel lang", zucht een ouder bij basisschool De Springplank in Vught. "Ik begrijp het wel", reageert een ander. "Ik ben eraan gewend geraakt. We doen het ermee."

Volgende week dinsdag sluiten de basisscholen omdat die worden gezien als een brandhaard voor het coronavirus. Als scholen het eerder logistiek geregeld krijgen mogen ze ook op maandag sluiten. Dat betekent dat ouders voor hun kroost moeten zorgen binnen de schooluren. De sluiting moet ervoor zorgen dat kleinkinderen een week uit de brandhaard blijven voordat ze aanschuiven aan het kerstdiner met opa en oma.

"Ik breng ze naar opa en oma, dat was volgens mij niet de bedoeling."

"Er zal over nagedacht zijn en ik vertrouw de deskundigen die dit besloten hebben", zegt een vader. "Wij werken allebei thuis op een eigen kamer en de kinderen hebben een 'chillroom' met iPad en games. Die vermaken zich wel." Een andere ouder kijkt een beetje moeilijk bij de extra vakantie. "Ik breng ze naar opa en oma. Ik geloof dat dat juist niet de bedoeling was. Ik heb geen andere oplossing." Voor directeur Hageman van basisschool De Koningslinde in Vught was het even slikken. "Ik voel me toch wat overvallen. Er wordt al lang over gesproken, maar er viel maar geen besluit. Nu moeten we sluiten, ik had dat liever eerder gehoord." Volgens de directeur vinden de kinderen het ook jammer. "Nu gaat de kerstviering op onze school niet door, was de eerste reactie."

"Het was vaak raak bij ons, wij zijn inderdaad virusverspreiders."

Toch is er begrip bij de directeur voor het besluit. "We hebben de afgelopen tijd veel groepen naar huis moeten sturen vanwege besmettingen. Het was vaak raak bij ons. Ik snap dus dat basisscholen gezien worden als virusverspreiders." Voor Hageman begint de vakantie niet eerder. "We zullen waarschijnlijk weer noodopvang moeten bieden aan ouders met cruciale beroepen. Dan heb je het toch over 100 kinderen die hier rondlopen volgende week." Even verderop kijkt een moeder niet blij nadat ze het nieuws hoort. "Ze zijn al zoveel thuis geweest. Eerst moest hij zelf in quarantaine en vervolgens is een paar keer zijn hele klas naar huis gestuurd vanwege besmettingen. Hij heeft amper les gehad en zit dadelijk weer thuis."

"Dan maar veel testen als ze naar opa en oma gaan."

Toch is er vooral begrip voor de maatregel en wordt het ongemak voor lief genomen. "Het is voor een goed doel. Je wordt er steeds gemakkelijker in", zegt een andere ouder. "We zullen weer een beroep doen op opa en oma, maar dan gaan we maar veel testen."

