PSV neemt beker serieus en zet Drommel onder de lat tegen Fortuna

Als koploper van de Eredivisie bereidt PSV zich voor op de bekerconfrontatie met Fortuna Sittard. In de aanloop naar de wedstrijd woensdag werden met coach Roger Schmidt meerdere onderwerpen besproken. Niet de minste was de discussie over de keeper.

1. Joël Drommel keept

Joël Drommel ligt bij de achterban van de Eindhovenaren onder een vergrootglas. De doelman is erg wisselvallig. Het ene moment pakt hij punten voor PSV waarna hij een week later opzichtig in de fout gaat. Roger Schmidt blijft in ieder geval vertrouwen houden in zijn doelman.

"Dit is voor Joël zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Hij heeft al 28 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Vorig seizoen speelde hij er misschien 34 over een heel seizoen. Wij hebben nog altijd veel vertrouwen in hem. Natuurlijk moet hij zich doorontwikkelen maar we weten wat voor potentie hij heeft."

In de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard zal Drommel gewoon onder de lat staan. Mede ook omdat Yvon Mvogo, de tweede doelman, ziek is.

2. Noni Madueke keert terug in januari

Noni Madueke liep afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad wederom een blessure op. De kwetsuur van de jonge Engelsman lijkt gelukkig mee te vallen. Er is geen sprake van een spierscheuring maar er zit wel vocht in het been.

De aanvaller sluit normaal gesproken op 4 januari weer aan wanneer de Eindhovenaren op trainingskamp gaan.

3. Schmidt over Eran Zahavi

Zondagavond pakte PSV de koppositie maar was er op hetzelfde moment ook (weer) een overval in het huis van Zahavi. De Israelische spits revalideert momenteel in Dubai en is volgens Schmidt geschrokken. Er werd kort gesuggereerd dat de aanvaller wilde vertrekken, maar dat is volgens Schmidt niet aan de orde.

"Voor Eran is het natuurlijk een ramp wat er gebeurd is. Ik heb hem kort gesproken. Hij werkt hard aan zijn herstel en is nog altijd gefocust op PSV. Hij begon al gelijk over de loting van de Conference League. We spelen tegen zijn voormalige club, Maccabi Tel Aviv. Hij wilde mij al informatie doorgeven."

4. Beker geen tussendoortje

Tot slot gaat PSV de beker serieus nemen. Roger Schmidt houdt van bekerwedstrijden waarbij het erop of eronder is. De trainer liet alleen nog niet doorschemeren hoeveel wijzigingen hij gaat doorvoeren.

"Het maakt ook niet veel uit wie er gaan spelen. Als je kijkt wie we ter beschikking hebben op de vleugels zijn ze eigenlijk allemaal goed genoeg voor in de basis. We nemen de wedstrijd morgen serieus en gaan de tegenstander zeker niet onderschatten. Of we gaan trainen op penalty's? Dat doen we eigenlijk elke week al dus dat is niet nieuw."

LEES OOK: Willy twijfelt over Joël Drommel: 'Al pakte hij zondag wel punten voor ons'