Willy twijfelt over Joël Drommel: 'Al pakte hij zondag wel punten voor ons'

Clubicoon Willy van de Kerkhof vergelijkt de overwinning die 'zijn' PSV zondagavond boekte op NEC met de zege van Formule 1-coureur Max Verstappen in Abu Dhabi eerder op de dag. "PSV liet het ook op de laatste minuten aankomen." Verstappen kroonde zich met zijn zege tot wereldkampioen in de Formule 1. PSV werd dankzij de 2-1 overwinning in Nijmegen de nieuwe koploper in de Eredivisie.

"PSV was de Max Verstappen van het voetbalweekend", lachte Willy maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker' op Omroep Brabant.

"Het is heerlijk om die drie punten te pakken en weer eens koploper in de Eredivisie te zijn."

De ploeg van coach Roger Schmidt kwam tegen NEC al vroeg op achterstand via Magnus Mattsson. Die 1-0 bleef vervolgens lang op het scorebord staan. Pas tien minuten voor tijd scoorde invaller Yorbe Vertessen de 1-1 en in de negentigste minuut tikte Carlos Vinícius de bevrijdende 2-1 binnen, na een fraaie acrobatische actie van Máxi Romero.

Wel werd er zondag weer kritisch gekeken naar PSV-doelman Joël Drommel. Hij ging namelijk niet vrijuit bij de 1-0 van Mattsson. "Het was dezelfde fout als die hij maakte tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen", vertelde Willy. "Hij stompte de bal terug in het veld in plaats van naar de zijkant. Maar daarna pakte hij wel twee of drie punten voor ons. Hij voorkwam met meerdere reddingen een tweede treffer van NEC, dus laten we hem zijn fout maar vergeven. We hebben uiteindelijk gewonnen en daar draaide het zondag om, tegen een stug en goed voetballend NEC."

Vanwege de flaters van Drommel gaan steeds meer stemmen op om de zomeraankoop te vervangen door reservedoelman Yvon Mvogo. Willy knikt dat de foutjes van Drommel PSV punten kunnen kosten. "Dat is zeker. Maar laat hem dit jaar staan en maak dan de balans op. Voorlopig staan we bovenaan, dus daar is op zich niets op aan te merken."