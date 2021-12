Heel bijzonder natuurverschijnsel ziet het daglicht in De Maashorst

Een zeldzaam natuurfenomeen dat al vele duizenden jaren onder de grond verscholen lag in De Maashorst, is eerder deze week bij toeval blootgelegd. Bij het graven van een poel in het natuurgebied kwamen er opeens allerlei grillige patronen in het zand tevoorschijn. Boswachter Marc Poulussen van Staatsbosbeheer wist niet wat hij zag: "Je realiseert je opeens hoe nietig we zijn."

Marc is er stil van. "Dit is ooit ontstaan in een hele barre, koude tijd, toen hier nog helemaal geen plantengroei mogelijk was. En nu staan we hier, bij dit stukje oernatuur. Wij zijn zo aanwezig als mens, maar dan besef je je opeens: daar komen we vandaan."

Het gebied dat aan De Maashorst grenst, is dertig hectare groot en was eerst eigendom van een boer. Toen die stopte, kocht Staatsbosbeheer de landbouwgrond aan, om het nu terug te brengen in natuurlijke staat.

"Momenteel wordt er een bos aangeplant en ook komen er kruidenrijke akkers. Een deel is bestemd voor de grote grazers, de wisenten, taurossen en Exmoor-pony’s. Hier worden ook poelen gegraven voor kikkers en padden, en waar reeën straks kunnen drinken", aldus de boswachter.