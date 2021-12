Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Pratende kerstboom tovert lach op de gezichten: 'Iets moois voor het dorp'

Een 17 meter hoge kerstboom ziet er al best indrukwekkend uit, maar in Prinsenbeek kan het groene gevaarte nog praten ook. Sinds zaterdag maakt een enorme kerstboom de Markt een stukje vrolijker. "We hebben echt iets moois en creatiefs gemaakt", zegt Remco Beekers van carnavalsvereniging Kleppers & Co trots.

Het idee voor de metershoge boom is ontstaan bij de stichting Winterwonderbeek, die ieder jaar zorgt voor een schaatsbaan in het dorp. Maar vorig jaar gooide corona roet in het eten en bleef de schaatsbaan weg uit Prinsenbeek. "Toen hebben ze gevraagd of de carnavalsvereniging mee wilde denken aan een alternatief", legt Beekers uit.

"Vorig jaar wisten we al dat we dit jaar meer wilden."

Vorig jaar stond er daarom ook al een kerstboom op de Markt. "Toen wisten we al dat we dit jaar meer wilden", weet hij. Daar zijn Kleppers & Co, ook wel de Klepperbekken, in deze donkere dagen voor kerst dus wel in geslaagd. Een schaatsbaan is er niet, maar de boom zorgt voor een mooi alternatief. Die vertelt een kerstverhaal over het dorp en de kerktoren vijftig meter verderop.

"We wilden graag iets moois maken voor het dorp."

De megakerstboom is gemaakt van: 146 kerstbomen

250 meter lichtsnoer

120 versiersels De carnavalsvereniging had het frame voor de boom nog liggen van vorig jaar. Vorige week moesten daar alleen nog 'even' 146 kerstbomen, het gezicht en alle technische snufjes aan worden toegevoegd om de boom helemaal af te maken. "We zijn er heel blij mee, want we kregen veel mooie reacties."

De enorme kerstboom in Prinsenbeek (foto: Remco Beekers). vergroot

Die complimenten zijn precies waarom Kleppers & Co en Winterwonderbeek de handen weer ineen steken. "We wilden graag iets moois maken voor het dorp en daarin techniek en creativiteit combineren", zegt Beekers.

"Het bloed kruipt waar het niet gaan kan."

In februari vorig jaar wilde de carnavalsvereniging met een enorme olifant afscheid nemen van de optocht in Prinsenbeek, ook wel Boemeldonck genoemd. Slecht weer gooide roet alleen in het eten en de optocht werd afgelast. De bouwhonger ging alleen niet liggen, ziet Beekers. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", lacht hij. De pratende kerstboom is nog tot en met 6 januari, Driekoningen, te bewonderen in het dorp. LEES OOK: En de winnaar van onze carnavalswagen-wedstrijd is... de olifant van CV De Klepperbekken

De enorme kerstboom in Prinsenbeek (foto: Remco Beekers). vergroot

