Vermiste man (83) tijdens zoekactie gevonden door persfotograaf

Persfotograaf Bart Meesters uit Helvoirt heeft dinsdagavond een 83-jarige vermiste man gevonden. Meesters ging samen met een andere fotograaf op zoek naar de man na een burgernetmelding. Niet voor een foto, maar gewoon om te helpen. Dat hij de man vond was puur toeval.

Tijdens zijn zoektocht kwam de fotograaf met zijn auto vast te zitten op een slecht begaanbaar zandpad met kuilen. Toen hij uitstapte hoorde hij hulpgeroep. "Dat was bij kasteel Zwijnsbergen. Het geroep kwam van de andere kant van een sloot. Ik ben dwars door het water gelopen om bij de man te komen. Met een zaklamp, want het was pikkedonker", zegt Meesters.

De bejaarde man is tijdens een wandeling vermoedelijk gevallen en vast komen te zitten in de modder. Bart Meesters benadrukt dat hij zich geen held voelt: "Je gaat gewoon helpen."