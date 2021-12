Wielrenner (46) overleden na botsing met auto: 240 uur taakstraf

Een 29-jarige man uit Bergeijk is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar. Hij reed in zijn woonplaats afgelopen januari met zijn auto een wielrenner aan. Het 46-jarige slachtoffer uit Someren overleed ter plekke.

De bestuurder van de auto reed op die dag in januari over de Bredasedijk in het buitengebied. Het was een zeer smalle weg: 2,70 meter volgens de rechtbank. De man kwam bij een flauwe bocht de wielrenner tegen, die vanuit tegenovergestelde richting kwam. Als hij met zijn auto helemaal rechts had gereden, zou er links nog ruim een halve meter ruimte zijn geweest voor de fietser.

Onvoorzichtig rijgedrag

Al voordat de bestuurder de flauwe bocht inreed, zag hij de fietser midden op de weg fietsen. Volgens de rechtbank had de bestuurder van de auto extra voorzichtig moeten zijn door langzaam te rijden of zelfs te stoppen. Hij was namelijk de 'sterkere verkeersdeelnemer'. Maar hij legde het initiatief bij de fietser neer. Daar komt volgens de rechtbank bij dat de man de verkeerssituatie op de Bredasedijk goed kende, omdat hij daar bijna iedere dag reed.

Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder harder reed dan de toegestane zestig kilometer per uur. Volgens de rechtbank is daarom sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Daarvoor is de man strafbaar.

Onomkeerbaar leed

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de man onomkeerbaar en onpeilbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden. "Geen enkele straf kan dit leed verzachten", aldus de rechtbank. Maar de bestuurder zou wel de omvang van het verlies dat de nabestaanden moeten dragen, beseffen.

Voor de straf heeft de rechtbank naar vergelijkbare zaken gekeken. De bestuurder krijgt een rijverbod van een jaar en een taakstraf van 240 uur, dat is de maximale taakstraf.

Beelden van vlak na het ongeluk: