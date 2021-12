Julia is al op en top een echt K3'tje: 'Het voelde meteen heel vertrouwd'

Ze heeft nog maar amper tijd gehad om te wennen: Julia Boschman uit Bergen op Zoom. Nog geen drie weken geleden werd ze verkozen tot hét nieuwe K3'tje. "Voor mij is er echt wel een droom uitgekomen."

Het afgelopen najaar deed de Bergse mee aan het tv-programma K2 Zoekt K3, waarin gezocht werd naar een opvolgster voor Klaasje Meijer. Zij besloot de populaire groep na zes jaar te verlaten.

Hanne Verbruggen en Marthe de Pillecyn, sinds zes jaar actief in K3, zijn heel nerveus geweest over wie hun groepje zou komen versterken. Hanne: "Van het begin tot het einde was dat toch wel een bezorgdheid." En daarmee doelt de rosse van het drietal niet op de aanwezigheid van Julia. Maar er moet natuurlijk ook een klik zijn met de kinderen en de mensen thuis. "En bij Julia voelden we op een gegeven moment op het podium echt een soort K3-magie."

K3-magie

Helemaal vanzelfsprekend was het niet dat Julia het nieuwe K3'tje zou worden. In de eerste van vijf studioshows werd ze namelijk door het publiek buitenspel gezet, maar op het laatste moment door haar collega's Hanne en Marthe gered met een golden ticket. "Vanaf toen ben ik gewoon op standje genieten gegaan."

Pas in de halve finale begon Julia er echt vertrouwen in te krijgen dat zij wel eens het nieuwe K3'tje kon gaan worden. "Toen stonden we ook voor het eerst echt met z'n drieën op het podium en had ik voor mezelf de geruststelling, dit wil ik met hun doen."