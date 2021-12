112-nieuws: weer bandenbrand in Veen • auto raakt van de weg en ramt boom

20.55

Vandalen hebben donderdagavond autobanden in brand gestoken in Veen. De banden werden aangestoken aan de Groeneweg, tegenover het voetbalveld van Achilles Veen. Daar werd op dat moment gevoetbald. Het vuur is door de brandweer geblust.

Veen is berucht als het gaat om autobandbranden. Het is inmiddels traditie dat er in de aanloop naar oud en nieuw auto's of autobanden in brand worden gestoken. Ook afgelopen weekend was het raak.