Meer Brabanders smokkelen dit jaar met aantal bezoekers tijdens kerstdagen

We houden ons dit jaar onder de kerstboom iets minder goed aan de coronaregels die gelden voor bezoek dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. 11 procent van de ondervraagde Brabanders geeft aan dat ze met kerst thuis méér bezoekers ontvangen dan volgens de regels mag. Vorig jaar zei 8 procent dat ze de regels gingen overtreden.

Schuif je bij anderen aan voor een kerstdiner of krijg je iemand op bezoek, dan luidt het advies om een zelftest te doen. We waren benieuwd of mensen de mogelijkheid van een zelftest ook gebruiken om de bezoekregels te verbuigen. Doen we een zelftest bijvoorbeeld om vervolgens met méér dan 4 mensen samen te kunnen komen? Iets meer dan een op de 5 ondervraagden geeft aan hiervoor een zelftest te gebruiken.