Brabant houdt zich dit jaar met kerst iets minder goed aan de coronaregels voor bezoek dan vorig jaar. Dat bleek donderdag uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Even smokkelen naast de boom? Bekijk in de video hierboven hoe Waalwijk met de maatregelen omgaat.

