Floor wordt verrast met honderden verjaardagskaarten: 'Een leuke chaos'

Na de oproep om Floor Hoek uit Breda een verjaardagskaart te sturen, heeft de 15-jarige maar liefst 585 kaartjes binnengekregen van mensen uit de hele provincie. En bij de lieve teksten in de kaarten bleef het niet. Zo zaten er ook ballonnen en zelfs cadeautjes tussen. "Het is mooi om te zien dat mensen zoveel moeite doen."

De kaartjes kwam binnen in het revalidatiecentrum in Rotterdam waar Floor al een aantal weken ligt. Floor belandde in maart plotseling in een rolstoel na een ruggenmerginfarct. Net toen het de goede kant op ging en Floor thuis was, kreeg ze opnieuw een ruggenmerginfarct waardoor ze weer moest revalideren. Haar familie en vrienden riepen een kaartenactie in het leven om haar een steuntje in de rug te geven op haar verjaardag. Door de coronaregels in het revalidatiecentrum mogen er maar twee mensen bij haar op bezoek. Aan de oproep hebben mensen uit de hele provincie massaal gehoor aan gegeven. Haar kamer staat vol met kratten die tot de rand zijn gevuld met verjaardagskaarten.

"We zijn 2,5 uur bezig geweest om de kaarten open te maken", vertelt Masja, de moeder van Floor. "En de kans is groot dat er in de loop van de week nog wat kaarten binnenkomen dus dat wordt punaises bijkopen, denk ik." De bedoeling was om Floor te verrassen met de presentjes, maar dat bleek door de grote hoeveelheid nog een uitdaging. "Toen Floor naar de therapie moest, hebben mijn man en ik samen met de zuster alle dozen met kaarten, ballonnen en cadeaus op haar kamer gezet. Ze was iets eerder terug dan verwacht en toen we de kamer in liepen met de overige dozen riep ze: 'Pap en mam niet schrikken, heel mijn kamer staat vol'."

En bij die schrik bleef het niet voor Floor. "Toen ze een doos openmaakte plofte er een partypopper open waardoor heel haar kamer onder de confetti lag. Het was een leuke chaos", lacht Masja. "Wat vooral mooi was om te zien, is dat mensen zoveel moeite doen. Zo was er een klas die een tekening had gemaakt voor Floor met alle namen van de kinderen erop. En iemand die schreef: 'Ik kan me niet voorstellen dat dit bij mijn kleinkinderen gebeurt. Wat ben je sterk!' Het raakte ons allemaal enorm", vertelt Floors moeder. En voorlopig blijft de familie nog even zoet met de lieve berichten. "We zijn nog niet eens op de helft met het ophangen van de kaartjes", zegt Masja. LEES OOK: Floor zit in een rolstoel en mag op haar verjaardag maar 2 mensen ontvangen

