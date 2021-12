5000 uur bouwen aan Geldrop en Zesgehuchten van 100 jaar geleden

Er zitten zeker vijfduizend uren werk in, een maquette van het dorp Geldrop en Zesgehuchten in het jaar 1921. Woensdagmiddag wordt de Stationsstraat afgemaakt terwijl het station, de kerk en een ‘nieuwbouwwijk’ al op hun plek worden gezet. Paul Couturier is samen met 25 vrijwilligers negen maanden aan het bouwen geweest. "Ik vind het er fantastisch uitzien."

Stichting Cultuur aan de Dommel wilde wat creatiefs maken voor de kerstperiode. Bij toeval kwamen ze erachter dat honderd jaar geleden het dorp Zesgehuchten opging in Geldrop. "Eén oproepje in een wijkkrantje was voldoende om alle modelbouwers bij elkaar te krijgen", vertelt Paul Couturier met trots. "De jongste is dertien en de oudste in de tachtig. Ze zijn allemaal even bevlogen en gemotiveerd."

Immens groot

En zo begon in april de bouw van van onder andere fabrieken, een markt, kerken, huizen, de pastorie en een begraafplaats. "Alles is tot de puntjes uitgezocht. Zo is gekeken waar welk gebouw stond en hoe groot het was", vertelt Couturier. "Het is een spektakelstuk geworden van 18 meter lang en 1,5 meter breed."