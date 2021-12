Vier op de tien expats willen nooit meer weg uit Brabant

Maar liefst 65 procent van de expats die in Brabant wonen, wil nog minimaal 5 jaar blijven. 40 procent denkt zelfs voor altijd te blijven. Onze provincie heeft de harten van veel expats veroverd, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Onder expats verstaan we buitenlanders die voor hun werk in Nederland zijn komen wonen. In de regio Eindhoven wonen er tussen de 20.000 en 25.000.

Als het gaat om 'het gevoel van hier' zijn de cijfers gunstiger: 76 procent voelt zich in meer of mindere mate Brabander, 7 procent spreekt zelfs van een 'extreem Brabants' gevoel. 78 procent van de respondenten geeft bovendien aan zich thuis te voelen in onze provincie.

Should I stay or should I go?

Met deze cijfers mag het geen verrassing zijn: 97 procent van de expats die in Brabant wonen, wil voorlopig niet meer weg. Het merendeel (40 procent) wil zelfs altijd in Brabant blijven. 3 procent is van plan om in de komende twee maanden te vertrekken.

Hoe zit het met de sociale contacten? We vroegen naar de vrienden van onze expats: