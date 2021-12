Comedy 'Woensel West' zit vol met Brabanders: 'Zo gaat het hier echt'

Theo Maassen en Freske (foto: Videoland/RTL). vergroot

De wijk Woensel-West in Eindhoven is vanaf vrijdag het middelpunt van een nieuwe Videoland-serie met de toepasselijke naam 'Woensel West'. Het is een 'crime comedy', zegt acteur Mike Weerts tegen Omroep Brabant met lekker veel Brabantse acteurs. "Je hoeft op de set niet te vertellen hoe je Brabants moet praten omdat het anders Limburgs of Amsterdams-Brabants klinkt."

Fieke Nobel Geschreven door

De serie is totaal niet serieus. Het draait om De Bison, gespeelt door rapper Fresku. Hij komt na tien jaar vrij uit de bak en denkt dat hij wel weer de koning van Woensel worden. Maar als hij daar komt, blijkt zijn wijk niet meer hetzelfde te zijn. "Hij wil koste wat kost terug naar het oude", zegt Mike. "Samen met een paar vrienden, waar ik er een van speel. Het is gedoemd te mislukken." Het onderwerp van de serie is wel serieus: de veranderingen in Woensel-West. De inwoners worden diverser en dat heeft invloed op de sfeer. Als voorbeeld noemt Mike een hip winkelcentrumpje bij de Edisonstraat. "Daar kan je speciale koffietjes drinken en zo. Als je daar de oude bewoners van Woensel ziet lopen, denken ze: wat moet ik hier met deze koffie? Ik ga liever in een buurthuis zitten met filterkoffie. De vraag die boven de serie hangt is: werken die veranderingen wel? Of blijven het verschillende groepen mensen die bij elkaar in de wijk wonen?

"Een groot deel van de cast is Brabants. Dat verhoogt de kwaliteit van de serie."

In de serie spelen heel wat Brabantse acteurs mee. Een groot voordeel, zegt Mike. "Brabant is niet alleen de taal. Het is ook de dynamiek en die moet je snappen. Gelukkig hebben de makers dat gesnapt, een groot deel van de cast is echt Brabants. Dat verhoogt de kwaliteit van de serie."

Opnames in Woensel-West (foto: Videoland/RTL). vergroot

De producenten vroegen met regelmaat aan Mike, Fresku en Theo Maasen: "Gaat dit wel echt zo?" En dan vertrouwden ze op de acteurs, als ze zeiden: 'Zo gaat het hier echt.' Ook konden ze makkelijker improviseren, omdat de acteurs allemaal Brabants spreken: "Je kan dan spelen met teksten waardoor het nog authentieker wordt, dat is prettig."

"Oproep aan alle Brabanders: kijk!"

"Als het massaal bekeken wordt, is de kans groot dat er een vervolg komt. Dus bij deze een oproep aan alle Brabanders: kijk! In vier afleveringen van 25 minuten hebben we nog geen honderdste vertelt van wat we willen vertellen." Hij vindt het belangrijk om steden als Eindhoven en Tilburg in series terug te zien. "Ik ben wel een beetje klaar met al die series in Amsterdam, de negen straatjes en alles binnen de A10." "Als Brabanders zijn we hip, we beginnen terrein te winnen. Ik zou wel een paar seizoenen terug willen!" LEES OOK: Clash tussen hipsters en criminelen in miniserie over Woensel-West Eerste beelden van de Videoland-serie ‘Woensel West’ Plannen voor tv-serie over Woensel-West

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.