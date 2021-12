Recordopbrengst voor kerstkringloopwinkel ondanks lockdown

De Eindhovense Kerstkringloopwinkel heeft ondanks de vervroegde sluiting door de lockdown, een recordbedrag opgehaald voor het goede doel. Ruim 31.000 euro werd er verdiend. De niet verkochte kerstversieringen gaan naar de verbouwde Petruskerk in Eindhoven, om het altaar mee aan te kleden voor de nachtmis.

Walther Hoeijmans is een van drijvende krachten achter de Kerstkringloopwinkel in Winkelcentrum Woensel XL in Eindhoven. Al jaren probeert hij met zijn vriendenteam 'Lekker Belangrijk' zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek en voor de zorg voor kankerpatiënten .

Onvergetelijke verhalen

Het concept is simpel. Overtollige kerstversieringen worden geschonken en indien nodig opgehaald en vervolgens verkocht voor het goede doel. De kerstkringloopwinkel is hierdoor een plek vol verhalen. Bijzondere ontmoetingen in de winkel, beschreef Walther in zijn dagboek.

Een passage uit het dagboek:

"Er loopt een dame de winkel in en schiet een van de vrijwilligers aan. Ze blijkt zelf kanker te hebben en heeft net een heftige periode chemo afgesloten. Uit vorige jaren wist ze van ons bestaan en van 'onze' doelen. Tijdens haar chemoperiode had ze troost gevonden in het maken van tientallen engelenvleugels, met de wetenschap dat ze die zou gaan schenken aan onze winkel. De versiering kon in de kerstboom gehangen worden."



De passage gaat verder: "Wij hebben de gift maar al te graag aangenomen en ze waren allemaal binnen een dag verkocht. De dame kwam enkele dagen later terug om nog wat spullen te brengen en te kopen en toen ze hoorde dat haar handwerk binnen een dag was verkocht rolde er een traan, niet alleen bij haar maar ook bij ons."