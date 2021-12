Hier fietsen ze straks door Brabant, de wielrenners in de Vuelta

Steven Kruijswijk deed de afgelopen jaren mee aan de Vuelta vergroot

Den Bosch en Breda hadden donderdagavond in Madrid een mooie rol bij presentatie van het etappeschema van de Vuelta. De ronde van Spanje komt in augustus in de rebound door de twee steden. In 2020 ging dat niet door vanwege de coronapandemie. Wethouder Huib van Olden van Den Bosch en Daan Quaars van Breda blijven trots op het feit dat de Vuelta naar Brabant komt.

De Vuelta begint op 19 augustus in Utrecht. Op zaterdag 20 augustus is de start van de tweede etappe in Den Bosch. “We zijn er trots op dat we de internationale wielertop mogen begroeten in het hart van onze stad,” zegt de Bossche wethouder Huib van Oden, “iedereen is dan ook van harte uitgenodigd op de ’Plaza Vuelta’ om de renners een warm welkom te geven.”

Het parcours van de tweede etappe van de Vuelta 2022 met start in Den Bosch vergroot

Zondag 21 augustus is een volledig Brabantse dag in de Vuelta. Er is dan een rit van 194 kilometer, die ook gaat door de Grote Kerk in Breda. De Bredase wethouder Daan Quaars is er klaar voor: “Met de start in Breda, de finish in Breda en waar de rest van het parcours door het mooie West-Brabant gaat, dé regio waar de wielersport in de haarvaten zit!”

Het parcours van de derde etappe van de Vuelta 2022 met start en finish in Breda vergroot

De route van de Vuelta komende zomer in Brabant is nagenoeg gelijk aan het parcours dat in 2020 al was uitgezet. Omroep Brabant maakte in 2019 deze reportage over het parcours van de Vuelta in West-Brabant:

