Restaurant in Tilburg wil personeel uitlenen: 'Ze kunnen heel hard werken'

Nonja van der Steen runt samen met haar man Willem dinerrestaurant Good Mood aan de Piushaven in Tilburg. Ze hebben vijftien mensen in dienst maar nu de zaak al om vijf uur dicht moet, is er niet genoeg werk. Daarom plaatste Nonja een oproep op Twitter: “Ik zoek Brabantse ondernemers die mee willen denken met mij. Heb jij personeelstekort? Ik heb personeel over!”

Nonja is een positief mens. Ze heeft er veel voor over om haar horecafamilie, zoals ze haar personeel noemt, aan zich te binden. “Ik weet dat er bedrijven zijn die nog steeds om mensen zitten te springen. Bijvoorbeeld bij postordebedrijven of in de logistiek. Ik heb zitten nadenken: kunnen wij niet iets voor ze doen?”

Willem en Nonja willen wel graag op hun eigen stek aan de Piushaven in Tilburg het werk uitvoeren. Willem: “Laat bedrijven maar komen met een pallet met spullen waar wij nog iets voor moeten doen. En als ze geen tijd hebben om het te brengen, dan ga ik het wel halen." Nonja: We kunnen voor H&M de retouren verzorgen. Of maaltijdpakketten inpakken voor HelloFresh. Ik noem maar wat voorbeelden. We hebben een geweldig team dat hard kan werken”.

Het echtpaar leent het personeel liever niet uit. Het werk moet in eigen huis uitgevoerd kunnen worden. “We willen graag het familiegevoel behouden”, zegt Nonja. “zodat we als we weer helemaal open mogen, iedereen weer gewoon bij onszelf kunnen inzetten. In de vorige lockdown hebben we alles geschilderd met z’n allen. Nu hebben we alles gepoetst, maar op een gegeven moment is alles hier binnen wel gedaan.”