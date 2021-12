Oplossing voor te hoge defensietrucks: slappere banden

Er is een oplossing gevonden voor honderden nieuwe vrachtwagens van Defensie die te hoog zijn om op de openbare weg te mogen. De bandenspanning van de Scania Gryphus, zoals de truck heet, wordt door de leverancier verlaagd. Dat meldt het ministerie.

In september bleek de vrachtwagen in combinatie met een container een paar centimeter te hoog te zijn. Daardoor mocht de combinatie niet de openbare weg op. Sinds oktober mag dat wel weer, nadat Defensie een ontheffing had gekregen van de RDW.

Dat de vrachtwagens te hoog waren om de weg op te mogen, was niet het enige probleem. Eerder bleken de trucks te hoog voor de garages op de kazerne in Oirschot, waardoor ze niet binnen konden staan. Het aanpassen van de kazerne duurt nog jaren, liet Defensie eerder weten.

Minder zwaar beladen

Voor het probleem dat de trucks niet de weg op mogen, is dus wel al een oplossing gevonden. De bandenspanning kan omlaag, omdat het voertuig in de praktijk minder zwaar beladen wordt en zonder pantsercabine rijdt. Als de vrachtwagen met een pantsercabine de weg op gaat, zal de bandenspanning weer worden aangepast onder supervisie van de leverancier.

De nieuwe defensietruck staat hoger op de wielen. Daar is bewust voor gekozen, omdat het voertuig dan op lastig terrein kan worden ingezet. De containers van de truck kunnen dienen als werkplaats of commandopost. Er zijn 1600 nieuwe vrachtwagens besteld.

