Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Explosie bij huis in Eindhoven: 'De schade is enorm'

Een huis in de wijk Vaartbroek in Eindhoven is donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een explosie. De ontploffing vond rond een uur 's nachts plaats.

Na de explosie brak ook brand uit, laat een correspondent weten. "Die vlammen waren snel geblust, maar de schade aan het huis is wel enorm." Gerichte aanslag

Volgens de correspondent zijn de bewoners met de schrik vrijgekomen. De politie onderzoekt of er sprake is van een gerichte aanslag. Wat de explosie precies veroorzaakt heeft, was vrijdagochtend vroeg nog niet bekendgemaakt.

De kapotte ruit van het huis werd na de explosie afgedekt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Onderzoek bij het huis aan de Vaartbroek in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.