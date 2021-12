'Explosie bij huis in Eindhoven veroorzaakt door brand- of vuurwerkbom'

Een huis aan de straat Vaartbroek in Eindhoven is donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een explosie. De ontploffing vond rond een uur 's nachts plaats.

Na de explosie brak ook brand uit, laat een correspondent weten. "Die vlammen waren snel geblust, maar de schade aan het huis is wel enorm."

Het huis is op sommige plekken zwartgeblakerd en het raam voor de woonkamer is verbrijzeld. Dit is inmiddels dichtgetimmerd.

Bewoners waren thuis

Na de explosie zijn bij het huis de resten gevonden van een brandbom of vuurwerkbom. "Wat het precies was, moet onderzoek uitwijzen", laat een politiewoordvoerster vrijdagmorgen weten.

De bewoners waren thuis toen de explosie plaatsvond, bevestigt de woordvoerster. "Zij zijn ongedeerd."

Gerichte aanslag

Volgens een wijkbewoner stond er twee weken geleden, na een brandmelding, ook al brandweer en politie voor de deur van dit huis. "Toen zijn agenten er ook binnen geweest."

De politie onderzoekt of er sprake is van een gerichte aanslag.

LEES OOK: Vriendin van Mark wil onder geen beding terug naar huis na ontploffing