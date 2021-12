Coronanieuws: 400 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

10.05

De beste amateurvoetballers komen in januari nog niet in actie. De KNVB heeft besloten dat de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse nog niet meteen in het nieuwe kalenderjaar worden hervat. Dat heeft alles te maken met de verlenging van de coronamaatregelen tot 14 januari. Veel ploegen kunnen voorlopig niet trainen omdat dit na vijf uur 's middags nog niet is toegestaan. De KNVB vindt het niet verantwoord om dan wel in het weekeinde te voetballen.