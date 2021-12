Illegaal vuurwerk kan ook dit jaar weer ingeleverd worden: 'Elke kilo telt'

In de gemeenten Eindhoven en Helmond worden ook dit jaar weer inleverpunten voor vuurwerk opgetuigd. Mensen kunnen daar vuurwerk, ook illegaal, inleveren zonder bestraft te worden. Tilburg en Breda weten nog niet of ze dit ook gaan doen. Vorig jaar was er ook een inleveractie maar de opkomst voor die actie was maar gering.

Tijdens de inleveractie in Eindhoven vorig jaar werd er maar 46 kilo aan vuurwerk ingezameld. De gemeente laat weten de actie toch door te laten gaan omdat ‘elke kilo die wordt ingeleverd telt’. In Eindhoven komen de inleverpunten terug op dezelfde plek als vorig jaar. Op 18 en 30 december en na de jaarwisseling op 2 januari kan vuurwerk ingeleverd worden op de parkeerplaats van de Hondsheuvels.

De gemeente Helmond laat weten dat de actie preventief werkt tegen overlast, vernieling en verwondingen. Het zorgt er ook voor dat mensen niet op een gevaarlijke manier vuurwerk opslaan in hun huis. In Helmond kan op de Beemdweg vuurwerk ingeleverd worden. Op 17 december kan dat tussen negen en vijf uur. Op 18 december is het mogelijk tussen negen en één uur.

Tilburg weet nog niet of met de nieuwe coronamaatregelen een inleveractie gehouden kan worden. Breda, waar vorig jaar veruit het meeste vuurwerk werd ingeleverd, kijkt nog naar mogelijkheden.

Druppel op de gloeiende plaat

Om de werkdruk in ziekenhuizen en voor hulpverleners te verlagen is er dit jaar opnieuw een verbod op vuurwerk ingevoerd tijdens oud en nieuw. Elke week wordt wel weer ergens illegaal vuurwerk gevonden In Brabant, vaak gaat dit over enkele honderden kilo’s. Alleen al uit de berichtgeving van Omroep Brabant blijkt dat ongeveer 4000 kilo illegaal vuurwerk gevonden is over de afgelopen drie maanden.

Met illegaal vuurwerk wordt vuurwerk bedoeld dat vanaf 1 december 2020 illegaal is geworden. Als er professioneel vuurwerk, zoals Cobra’s, ingeleverd wordt, zal er een proces-verbaal worden opgemaakt.

