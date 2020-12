Eerste vuurwerk Breda ingeleverd: 'Degenen die deze rommel maken, mogen hun handen verliezen'

Foto: Perry Roovers/SQ Vision foto: Nathalie Daalderop foto: Perry Roovers foto: Perry Roovers foto: Perry Roovers Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Schoorvoetend kwamen maandag de eerste Bredanaars naar winkelcentrum Hoge Vucht om vuurwerk in te leveren. Een paar doosjes, vooral astronauten en andere rotjes. De gemeente probeert met deze inleveractie de overlast door vuurwerk terug te dringen. Als coronamaatregel is het hebben en vervoeren van vuurwerk nu strafbaar. Maar ja, je zou maar een paar doosjes van vorig jaar over hebben. "Snel weg ermee", zegt een man die het vuurwerk van zijn zoon komt afgeven.

De inleveractie is vergelijkbaar met inleveracties voor wapens. Dat betekent dat mensen ‘zonder straf’ hun spullen kunnen inleveren. Ook dinsdag nog.

Het winkelend publiek is blij met de actie van de gemeente. Want bij veel buurtbewoners zit de schrik van vorige jaarwisseling er nog goed in. Bushokjes en camerapalen werden vernield. Zelfs de politie werd belaagd met vuurwerk. En de kans op herhaling is levensgroot, zegt ook een jongen uit de wijk die even bij de inleveractie komt kijken. "Ik denk dat er heel wat bushokjes zullen worden opgeblazen."

Er werd vooral knalvuurwerk ingeleverd bij de actie in Hoge Vucht:

Het is de vraag de actie ook zwaar illegaal spul van de straat gaat halen. Omstanders hebben daar zo hun twijfels over. "Ik denk niet dat ze dat hier gaan inleveren, dus het gaat hier tijdens oud en nieuw nog flink knallen", zegt een jonge vrouw.

Een oud militair komt zelfs speciaal even naar de vrachtwagen om de ambtenaren een compliment te geven. "Ik vind dat de politie en handhavers ontzettend goed werk doen en dat wordt vaak miskend." Hij vindt vuurwerk zelf ook mooi, maar de overlast gaat nu te ver: "Gelet op de excessen en de criminaliteit die eruit voorkomt ben ik er een groot voorstander van om het in te leveren."

De ongeregeldheden van vorige jaarwisseling kan hij zich nog goed heugen: "En dit jaar zijn er ook al excessen met vuurwerkbommen geweest. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar doe het toch: degenen die die rommel maakt en gebruikt, moeten gewoon hun handen verliezen. Heb jaren bij defensie gewerkt en de kreet was daar 'vertrouwd met munitie, maar vertrouw het nooit'. En dat geldt zeer zeker ook voor vuurwerk. Die mensen weten niet waar ze mee bezig zijn."

De inleveractie voor vuurwerk is dinsdagochtend bij het winkelcentrum Brabantplein en 's middags bij winkelcentra De Burcht en Tuinzigt in Breda.

