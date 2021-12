Coronanieuws: huisartsen lopen over door toenemend aantal coronapatiënten

00.01

Het sterftecijfer is vorige week voor het eerst sinds half oktober gedaald in plaats van gestegen. Onderzoekers van het statistiekbureau CBS melden op basis van een schatting dat in alle leeftijdsgroepen minder mensen zijn overleden. Maar nog steeds overlijden veel meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt waarschijnlijk door de huidige coronagolf, al is daar nog geen bewijs voor.