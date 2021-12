Laat de slee maar op zolder, waarschijnlijk toch géén witte kerst

"We zijn weer terug bij af", zo verzuchtte Diana Woei van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Waar het donderdag nog heerlijk zonnig was bij een temperatuur van 12 graden, wacht ons vrijdag en de komende dagen grijs weer.

"Ik denk dat we op het verkeerde been zijn gezet donderdag", zei Diana.

Mist

Met de mist, waar donderdag nog voor gewaarschuwd werd, viel het vrijdagochtend enorm mee. Het zicht was overal meer dan tweehonderd meter. "In Woensdrecht was het zicht 250 meter, in Gilze ruim 350 meter en in Oost-Brabant zelfs meer dan duizend meter", vertelde de weervrouw van Weerplaza. "Daar was geen mist aanwezig."

Als de weinige mist oplost, zien we alleen maar grijzigheid. "Wel bij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt vrijdagmiddag, net zoals de afgelopen dagen, zo'n 9 of 10 graden. De temperatuur vertoont maar weinig schommelingen. Vanochtend vroeg was het al 7 graden."

Heel klein beetje gemiezer

Komend weekend verwacht Diana geen mist meer. "Wel wat motregen, zo nu en dan. Ook vrijdagmiddag kan dit her en der het geval zijn, een heel klein beetje gemiezer."

Ook zaterdag en zondag zal het overwegend grijs zijn. "Bij ook dan weer hoge temperaturen van 7 tot 10 graden."

Witte kerst

Na het weekend wordt het een paar dagen kouder. "Met name vanaf dinsdag is dit het geval. Maar als ik naar de weergrafieken kijk, is het alleen dinsdag en woensdag tijdelijk even kouder. Het weerbeeld daarna is erg onzeker."

Op een witte kerst, waar donderdag nog voorzichtig over werd gesproken, durft Diana inmiddels niet te rekenen. "Die kans is nu weer wat kleiner geworden."

