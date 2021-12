'Amercentrale moet meteen stoppen met houtstook', klinkt het in Staten

De Amercentrale in Geertruidenberg moet onmiddellijk stoppen met het stoken van hout. Dat zei CU/SGP fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil vrijdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten komt volgende week met een standpunt.

De rechter verklaarde twee weken geleden de natuurvergunning voor de Amercentrale ongeldig. Een milieuvereniging had bezwaar aangetekend tegen de vergunning.

De Amercentrale mag per jaar een bepaalde hoeveelheid hout verstoken, zogenoemde biomassa. Volgens de rechter verstookt de centrale meer dan is toegestaan. De provincie krijgt nu een half jaar om opnieuw te beslissen over de vergunning.



Vreugdenhil wil meteen actie. Hij vindt dat de provincie met twee maten meet. “Als veehouders te veel uitstoten, grijpt de provincie meteen in. De Amercentrale mag gewoon doorgaan,” zei hij vrijdag.

Veel duurder gas

Hij vindt dat de centrale onmiddellijk moet stoppen met houtstook en moet overgaan op het veel duurdere gas. Hij zei dat de Amercentrale ruim drie ton subsidie krijgt voor de hoeveel hout die volgens hem illegaal wordt verstookt.

Gedeputeerde Elies Lemkens zei dat het college van Gedeputeerde Staten volgende week met een standpunt komt. Ze kreeg op voorhand steun van de VVD en het CDA omdat die het geen optie vinden de Amercentrale onmiddellijk houtstook te verbieden omdat Brabant anders in de kou zou komen te zitten.

Vreugdenhil heeft zich vastgebeten in het dossier van de Amercentrale. Volgens Ankie de Hoon van de CDA doet hij aan stemmingmakerij.



LEES OOK: Provincie moet vergunning Amercentrale opnieuw beoordelen