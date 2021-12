Huisarts kan drukte nog net aan: 'Minder persoonlijk, meer agressie'

Huisarts Rien Frankenhuis (Foto: Omroep Brabant). vergroot

Huisartsen komen om in het werk door de aanhoudende coronacrisis, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging. Dat merkt ook Bredase huisarts Rien Frankenhuis. “Het is druk en corona doet daar geen goed aan. Ik kan niet iedereen meer ontvangen op de praktijk, geef tips via de telefoon en verwijs vaak door naar thuisarts.nl”

Zijn patiënten kunnen niet allemaal naar de praktijk komen. Daar heeft Frankenhuis simpelweg de tijd niet voor. “Even een praatje maken, dat mis ik. Iedereen krijgt mij te spreken, maar niet iedereen kan komen.” Net als in het ziekenhuis is de reguliere zorg grotendeels afgeschaald. “Als iemand belt met ik heb al een half jaar pijn in mijn heup dan moet ik zeggen: dan kan er nog wel een half jaar bij, het spijt me. Normaal gesproken wil je deze patiënt zien en eventueel doorsturen naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto. Dat doen we nu niet. Er is geen tijd en geen plaats voor.” Dagelijks worden er bij hem zo’n vijf tot tien besmettingen coronabesmettingen gemeld door de GGD. Die patiënten moeten in quarantaine blijven en kunnen bellen als er problemen komen. “Ik geef tips en laat ze zelf de zuurstofspanning opmeten. Als ze zo’n meter niet hebben, kunnen ze die bij mij lenen.” Daarnaast ondersteunt hij patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn en thuis gemonitord moeten worden. Daarbij helpt de wijkverpleging. “Zij meten bijvoorbeeld de temperatuur. Als zij het niet vertrouwen, kom ik langs.”

"De lontjes zijn wel wat korter geworden."

Volgens het LHV merken huisartsenpraktijken al jaren dat patiënten zich vaker intimiderend gedragen, maar loopt dat sinds de coronapandemie de spuigaten uit. Dat merkt ook Frankenhuis in zijn praktijk. “De lontjes zijn echt kort geworden. Mensen zijn ongeduldig en worden echt boos. Ze schelden en gooien soms de hoorn erop. Leuk is anders en ook mijn assistentes krijgen er mee te maken”, legt hij uit. Hij vervolgt: “Als het echt te erg wordt, grijp ik in. Ik snap dat ze er klaar mee zijn, dat ben ik ook, maar we moeten het samen doen. Mensen moeten begrijpen dat we in een flinke pandemie zitten, met dagelijks nog zo'n vijftienduizend besmettingen.” Een woordvoerder van de LHV geeft aan dat er inmiddels cursussen zijn voor assistentes over omgaan met agressie.

"Patiënt die echt zorg nodig heeft, krijgt dat natuurlijk."

Frankenhuis richt de praktijk dus zo in dat hij alles goed aankan. Zo houdt hij het vol, maar het is natuurlijk niet de manier waarop hij zijn patiënten zou willen ontvangen. Dat betekent gelukkig niet dat zij niet meer op hun huisarts kunnen rekenen: “Iedereen die zorg echt nodig heeft, krijgt dat natuurlijk.” LEES OOK: Huisarts in het oog van de storm: 'Veel levens zijn ontregeld door corona'

