Raamkozijnenvloer en radiotorfietsenrek, recycle-stadskantoor bijna klaar

Wat doe je wanneer jouw stadskantoor na veertig jaar een opknapbeurtje kan gebruiken? Slopen en nieuwbouw of het oude pand volledig pimpen? In Roosendaal kozen ze voor de laatste optie. Het oude gemeentehuis wordt omgetoverd tot HUIS van Roosendaal. Het gebouw krijgt een complete metamorfose.

Bij de verbouwing worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Zo komt het hout van de oude kozijnen terug in de parket vloeren en het metaal van de radiatoren is verwerkt in de fietsentrekken. Spullen die niet konden worden gerecycled, zijn verkocht.

Bijna alles was los en vast zat, is volgens de gemeente Roosendaal op deze manier behouden gebleven. De gemeente Roosendaal wil met de nieuwe manier van bouwen een voorbeeld stellen voor andere gemeentes.

Atrium

In het HUIS van Roosendaal hebben de oude bedompte kamers en gangen hebben plaats gemaakt voor grote ruimtes. Er valt veel daglicht binnen door de grote glazen oppervlaktes. Vooral de centrale publiekshal, het vijftien meter hoge atrium is hiervan een voorbeeld.

De verbouwing van het stadskantoor liep bijna een jaar vertraging op door de aanwezigheid van twee vleermuizen. Eind vorig jaar gingen de werkzaamheden alsnog van start. Over een kleine drie maanden moet het pimp klusje geklaard zijn.