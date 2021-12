Bewoonster huis vuurwerkbom in Waalwijk: 'Ik heb met niemand ruzie'

De Noordstraat vergroot

De Noordstraat in Waalwijk werd donderdagnacht rond vier uur opgeschrikt door een vuurwerkbom, die tegen de ruit van een portiekwoning werd gegooid. De ruit aan de voorkant van de woning is aan diggelen en ook de deur is vernield. De bewoonster is overstuur na de gebeurtenis.

Floortje van Gameren Geschreven door

''Ik heb geen idee wie dit gedaan zou kunnen hebben. Ik heb met niemand ruzie'', zegt de bewoonster van het huis waar de vuurwerkbom tegenaan is gegooid. Ze is bang en wil graag anoniem blijven. ''Ik woon hier met mijn twee kleine kinderen van onder de vier jaar oud. We zijn ontzettend geschrokken en ik voel me hier niet meer veilig.'' De tranen staan in haar ogen.

''Ik voel me hier niet meer veilig''

Omwonenden geven aan dat het altijd erg rustig is in de straat en dat ze nooit verdachte situaties hebben gezien in of rondom de woning van de vrouw. Een bovenbuurvrouw zegt: ''Het is er altijd heel erg rustig. Eigenlijk is deze hele straat altijd heel rustig. Dat er nu zo'n bom wordt afgestoken is nog nooit gebeurd.'' Door de bom heeft de bovenbuurvrouw zelf schade aan haar auto. Er zitten barsten in de voorruit.

De Noordstraat vergroot

Een buurvrouw die even verderop woont, geeft aan dat de politie bij haar camerabeelden heeft opgevraagd. ''We hebben een bel met camera en misschien heeft de politie iets aan de beelden die zijn opgenomen. Zelf heb ik niets gezien of gehoord - behalve de knal. Toen zat ik recht overeind in bed.'' De politie is nog volop onderzoek aan het doen wat er precies gebeurd is in de Noordstraat. Ondertussen wordt het glas in het raam en in de deur van de bewoonster weer gemaakt. ''Maar of ik daardoor weer lekker kan slapen, dat denk ik niet'', aldus de bewoonster. LEES OOK: Vuurwerkbom verwoest deur huis in Waalwijk, bewoonster en kindjes ongedeerd

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.