12 mensen vermoord in Brabant dit jaar, laagste moordcijfer in tijden

In Brabant stierven in 2021 twaalf mannen en vrouwen door geweld. Dat is het laagste moordcijfer in tijden. Bijzonder dit jaar is dat meer vrouwen dan mannen om het leven kwamen. Dat is altijd andersom. Voor zover bekend waren er geen afrekeningen in de onderwereld.

Het is een voorlopig cijfer, want de geschiedenis leert dat er nog iets kan veranderen omdat er nog onderzoeken lopen. Een vermissing kan later veranderen in een moordzaak. En het jaar is nog niet voorbij.

Dode baby

In bijna alle zaken zijn er verdachten gepakt. Op één na, die van de dode baby in Wernhout. De politie zoekt nog steeds naar de moeder die haar pasgeboren kindje achterliet.

In het oog sprongen verder de geweldszaken op straat, op klaarlichte dag: de wildwest-schietpartij in Bergen op Zoom waarbij een man onder vuur werd genomen in een woonwijk en een auto werd doorzeefd. Even later werd het slachtoffer doodgeschoten langs de drukke Wouwsestraatweg.

In Den Bosch werd een vrouw doodgestoken op straat aan het Ploossche Hof. Het slachtoffer was een moeder met kinderwagen.

Relatiesfeer

Het meeste dodelijk geweld was binnen in huis, met weinig of geen ooggetuigen. De motieven lijken bijna allemaal in de relatiesfeer te liggen, zoals dat heet. De opgepakte verdachte is een partner, een ex of familielid. In twee zaken was er sprake van diefstal, waarmee het dus een roofmoord lijkt.

Erg opvallend is dat er dit jaar meer vrouwen dan mannen werden gedood, meestal is dat andersom. Zeven van de twaalf dodelijke slachtoffers waren vrouwen.

Liquidaties

Voor zover bekend waren er ook dit jaar geen afrekeningen in de onderwereld. Het zware vuurwapengeweld in Bergen op Zoom heeft er veel weg van. Maar alles wijst op een uit de hand gelopen ruzie en geen liquidatie.

Er zijn nog wat zaken in onderzoek dus het moordcijfer kan nog wat veranderen. Dat gebeurt vaker. In de loop van dit jaar kwamen twee mogelijke moorden aan het licht uit 2020.

De politie pakte in het najaar een vrouw op voor de plotselinge dood van oud-supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren en groef ook de vrouw van Grinwis op die eerder in 2020 overleden was. De politie ziet opzet in de dood van Grinwis door vergiftiging. Bij de vrouw is dat nog onduidelijk en is er nog toxicologisch onderzoek bezig.

Moeder

Bij de recherche ligt nog een zaak. De politie arresteerde afgelopen zomer een moeder uit Zevenbergen voor de dood van haar zoon. In beide zaken lijkt er sprake van vergiftiging. Daarmee lijkt 2020 dus een nog heviger moordjaar. Met 20 geweldsdoden is dat een uitzondering op de voorbije jaren.

Kettingzaagmoord en gezinsmoord

2021 was ook het jaar van rechtszaken over geruchtmakende moorden die veel in het nieuws kwamen. De kettingzaagmoord in Steenbergen bijvoorbeeld waarbij een Belgische loodgieter om het leven kwam. De verdachten kregen zware straffen.

Onur M. uit Etten Leur kwam voor de rechter voor het doden van zijn vrouw, zijn twee kinderen en zijn moeder. M. kreeg dertig jaar cel.

Twaalf geweldsdoden betekent dat er gemiddeld één persoon per maand werd gedood in onze provincie. Dat is een beetje vergelijkbaar met het jaar 2019. Toen waren dertien mensen slachtoffer van dodelijk geweld. Dat jaar stond bekend als het ‘rustigste’ in tijden.

Cijfers

In 2020 waren er zeker achttien geweldsdoden. Drie verdachte sterfgevallen zijn nog in onderzoek. Dertien doden waren er in 2019, zeventien doden in 2018 en zeventien doden in 2017. Rond de eeuwwisseling lag het aantal geweldsdoden boven de 35 in Brabant. Ook landelijk neemt het aantal af. In de meerdere Europese landen is hetzelfde patroon zichtbaar.

De geweldsdoden van 2021 op een rij: