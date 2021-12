Met deze spellen vermaak jij je deze kerst prima

vergroot

Vol enthousiasme vliegt Leo van de Sande van het één naar het andere rek vol spellen. De eigenaar van Jolie Spellen in Eindhoven is helemaal in zijn nopjes door de grote drukte in zijn zaak. Maar welk spel komt er tussen de garnalencocktail en de biefstuk door op de feestelijk versierde tafel? Speciaal voor Omroep Brabant stelde Leo een top 3 samen.

Naast héél veel eten en wandelen is het doen van spelletjes tijdens de kerstdagen nog altijd mateloos populair. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. 32 procent van de ondervraagden speelt graag een spelletje onder de boom. Bordspel, dobbelspel en kaartspel, het kan allemaal. "De beste verkochte spellen zijn op dit moment het dobbelspel Qwixx en de bordspellen Ticket to Ride en Dixit." Maar volgens onze spellenexpert maak je pas écht indruk als je de volgende spelletjes tevoorschijn tovert tijdens de feestdagen:

