Nova (10) grunt haar eerste heavy metal-nummer op YouTube

Billie Eilish, Dua Lipa en Katy Perry. Het zijn de favoriete artiesten van Nova Huijben (10) uit Rosmalen. Maar als ze zelf zingt, klinkt ze heel anders. Het meisje doet aan grunten, een grommende zangstijl. Een kleine twee maanden geleden veroverde ze vele (heavy metal-)harten door op tv een stevig potje te grunten.

In oktober werden na een artikel bij Omroep Brabant de opvallende zangkunsten van Nova opgepikt door de landelijke media. "Kort na die publicatie explodeerde de aandacht. Het was een gekkenhuis. Leuk, maar we hebben haar nog wel wat uit de wind gehouden. Nova heeft veel plezier in het zingen en het zou zonde zijn als het daardoor zou stoppen", vertelt Eva Huijben, de moeder van Nova.

Vrijdag verscheen haar eerste grunt-nummer Loud and Proud, Children of Hope op YouTube. Nova zong het nummer samen met haar zangcoach Monica Janssen.

Op dat moment was de clip voor het nummer al opgenomen. Vrijdag was de release. "Ik had hem nog niet gezien. Het was heel bijzonder om samen met Monica in te zingen en een clip op te nemen", zegt Nova. "Mijn ouders hadden de preview al gezien, maar ik heb gewacht tot hij op YouTube zou staan."

Het nummer is geproduceerd door Magic-o-Metal in Dordrecht, een stichting die talentvolle muzikanten en zangers bij elkaar brengt. Nova's zangcoach Monica schreef de tekst en de melodielijn. Nova: "Daarna hebben we samen het nummer ingezongen, natuurlijk door te grunten. Ik weet niet wat ik van de clip moet verwachten. Ook het grunten vind ik leuk om te blijven doen. Als zin ik heb om te grunten dan rijden we vanuit Rosmalen speciaal naar Dordrecht voor een les."

Goed nieuws voor Nova: de clip is al bijna vijfhonderd keer bekeken.

De aandacht voor de zangkunsten van Nova is er nog steeds. "Twee weken geleden zijn er opnames gemaakt voor het jaaroverzicht van het Jeugdjournaal. Samen met drie andere kinderen zit ik in de uitzending." Het jaaroverzicht van het Jeugdjournaal wordt op Tweede Kerstdag uitgezonden.