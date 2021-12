Mitch spot wolf in Steenbergen: 'Hij liep rustig op ons af'

Mitch Simon heeft vrijdagochtend op het Welbergsewegje in Steenbergen een onverwachte en bijzondere ontmoeting gehad. Nadat Mitch, medewerker van een bouwmarkt, bij een klant spullen had afgeleverd stonden hij en zijn collega oog in oog met een wolf.

"Ik dacht dat het een rondzwervende hond was, maar mijn collega had meteen in de gaten dat het om een wolf ging", vertelt Mitch. Het duo aarzelde geen moment en pakte de telefoon. "We zijn meteen foto's gaan maken en filmen. Op dat moment had ik nog niet het besef hoe bijzonder het was."

Terug bij de bouwmarkt vertelden ze aan hun collega's wat zij hadden meegemaakt. "Die geloofden het in eerste instantie helemaal niet. Toen hebben we het op onze Facebookpagina gezet en kwamen de reacties pas echt los."

Mitch omschrijft de ontmoeting als een 'bijzonder moment'. "De wolf stond op een bergje zand. Toen zijn we vanuit de auto begonnen met foto's maken en kwam hij opeens onze kant opgelopen. De wolf kwam heel dichtbij. Hij bleef op slechts een paar meter van de bus staan. Het beest was rustig en kalm. Daarna is hij weggelopen en toen zijn wij ook weggereden. Het was een bijzondere ervaring. Dit maak je niet dagelijks mee."

Eind november sloeg een wolf toe in het nabijgelegen Nieuw-Vossemeer. Er werden toen zo'n veertien schapen gedood en meerdere dieren raakten gewond.

